Hindistan'ın Kerala eyaletinde turistik tekne battı: 22 ölü

Vadakkethil, alabora olan tekneden kurtulan çok sayıda kişinin de olduğuna dikkati çekti.



Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler dolayısıyla üzüntü duyduğunu belirtti.



Modi, kazada yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti ve tazminat ödeneceğini duyurdu.



Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Diğer yandan, yerel NDTV'nin haberinde, teknedekilerin net sayısının bilinmediği ancak 40 kişiye bilet kesilmesine rağmen biletsiz yolcuların da bulunduğu ifade edildi.



Haberde, teknenin güvenlik sertifikası olmadığı belirtildi



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