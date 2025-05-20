Hindistan’ın “Silikon Vadisi”nde şiddetli yağış: 3 kişi öldü

Hindistan’ın güneyinde, ülkenin “Silikon Vadisi” olarak bilinen Bengaluru kentinde yaşanan şiddetli yağış ve seller sebebiyle üç kişi hayatını kaybetti. Andaman Denizi üzerindeki siklon oluşumları sebebiyle muson öncesi şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.



BBC’nin haberine göre, Bengaluru’nun bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve beraberinde getirdiği su baskını ve sellerle bağlantılı olarak yaşanan olaylarda aralarında 12 yaşındaki bir erkek çocuğun da olduğu üç kişi hayatını kaybetti.



“ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK”



Bengaluru, Hindistan’ın önde gelen küresel teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor, bu sebeple de ABD’deki muadiline nazire yapılarak “Hindistan’ın Silikon Vadisi” olarak biliniyor.



Kentin pek çok bölgesi, 19 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 100 milimetre yağış aldı. Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, basına yaptıkları açıklamada, bunun Bengaluru’da nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.



Yağışlar sebebiyle oluşan büyük su birikintileri ve trafik sıkışıklığının yanı sıra şiddetli yağışlar bölgede hasara da yol açtı. i-Zed isimli yazılım şirketinin müstakil duvarının çökmesi sonucu 35 yaşındaki bir çalışan hayatını kaybetti.



Karnataka Eyalet Başbakan Yardımcısı DK Shivakumar ise kentteki duruma ilişkin açıklamasında, Bengaluru halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.



HALKTAN YETERSİZ ALTYAPI TEPKİSİ



Öte yandan, bölgede yaşayan pek çok sosyal medya kullanıcısı, kentin yetersiz altyapısından ve sular altında kalan yollarından şikayet etti.



Bir kullanıcı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Hiçbir kent yağmur yağdığında (işe) gidip gelme konusunda insanda Bengaluru kadar korku ve çaresizlik hissi yaratmıyor” dedi.



Sekiz yıldır kentte yaşayan Annu Itty de BBC’ye yaptığı açıklamada, altyapının özellikle muson yağmurları sırasında kırılgan bir hal aldığına dikkat çekti. Itty, “İronik olan şu ki en kötü sellerle karşı karşıya kalanlar, yeni inşa edilen, yükselen teknoloji sektörüne ev sahipliği yapmak için inşa edilen bölgeler oldu” ifadelerini kullandı.

