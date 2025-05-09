Hindistan: Pakistan saldırırsa çok sert yanıt vereceğiz

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi.



The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.



Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.



Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.



İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine çok sert yanıt verileceğini bildirerek, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Öte ayndan Pakistan'da Hindistan ile yaşanan gerilim nedeniyle uçuş faaliyetlerine ara veren havalimanlarının hepsinin operasyonlarına yeniden başladığı bildirildi.



Dawn gazetesine konuşan Pakistan Havalimanları İdaresi Sözcüsü Saifullah Khan, son olarak Karaçi kentinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların yeniden başladığını, böylelikle ülke genelindeki tüm havalimanlarının tamamen faaliyete geçtiğini ve uçuş hizmetlerine kaldıkları yerden devam ettiğini belirtti.



Kurum, daha önce Pakistan ve Hindistan arasındaki mevcut gerilim nedeniyle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Sialkot kentlerindeki havaalanlarındaki uçuş hizmetlerini geçici süreliğine askıya almıştı.



GERİLİM NASIL TIRMANDI?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.



Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.



Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.



Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.