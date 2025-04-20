Hindistan'da şiddetli yağış ve sel: 3 ölü

Hindistan’ın Cammu ve Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskını ve toprak kaymaları sebebiyle en az üç kişi hayatını kaybetti, onlarca ev zarar gördü.



The Times of India’nın haberine göre, Ramban bölgesinde bulunan Ser Bagna köyünde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybeden üç kişiden ikisinin Aqib Ahmad ve Mohd Saqib isimli kardeşler olduğu belirtildi.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Dharam Kund köyünde 100’den fazla kişi arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, köydeki yaklaşık 40 evin zarar gördüğü, 10 evin ise sel sularına kapılarak yerle bir olduğu bilgisi verildi. Sağanak yağışın toprak ve çamur kaymalarına sebep olması sebebiyle Cammu Srinagar Ulusal Otoyolu da trafiğe kapatıldı.



Yaşanan son can kayıpları ile birlikte Cammu bölgesinde şiddetli yağışlarla bağlantılı olarak son 48 saat içinde yaşanan can kayıplarının sayısı beşe yükseldi. Cumartesi günü de iki kişi Reasi’nin Arnas bölgesinde yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.