Hindu rahiplerden dua ayini: Hindistan Kamala Harris diyor
ABD'nin çok uzağında Hindistan'da da seçimler büyük bir heyecanla bekleniyor. Kamala Harris'in kazanması için güney Telangana eyaletindeki Hindu rahipler dualar ve ritüeller gerçekleştirdi.
Haber: Derya Altay
ABD'deki seçimler dünyanın bir diğer ucunda Hindistan'da da heyecanla takip ediliyor. Hatta bunun için ayin bile düzenleniyor.
Bu heyecanın nedeniyse Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in hint kökenli olması.
Telangana eyaletindeki Hindu rahipler, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris'in zafer kazanması için dua etmeye başladı.
11 gün sürecek dua ve ritüel, 1958'de 19 yaşındayken ABD'ye göç eden Harris'in annesi biyomedikal bilimci Dr. Shyamala Gopalan'ın onuruna kurulan hayırsever bir kuruluş olan Shyamala Gopalan Eğitim Vakfı tarafından düzenlendi.
2020'DE DE AYİN YAPILMIŞTI
Ayine katılan rahiplerden biri, "Kamala Harris'in ABD başkanı olabilmesi için ayın programını başlattık. 2020'de de başkan yardımcısı olması için de ayinler düzenlemiştik ve başarı elde etmişti." diye konuştu.
Kamala Harris'in 2020'de başkan yardımcısı seçilmesinin ardından Hindistan'da da kutlamalar yapılmıştı.
Anketler, Harris ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın çekişmeli eyaletlerde başa baş gittiğini gösteriyor.
Dört yıl boyunca kimin yöneteceğini belirleyecek seçimlerde 53 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı bile.
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