Hindu rahiplerden dua ayini: Hindistan Kamala Harris diyor

ABD'nin çok uzağında Hindistan'da da seçimler büyük bir heyecanla bekleniyor. Kamala Harris'in kazanması için güney Telangana eyaletindeki Hindu rahipler dualar ve ritüeller gerçekleştirdi.

Hindu rahiplerden dua ayini: Hindistan Kamala Harris diyor

Haber: Derya Altay

'deki seçimler dünyanın bir diğer ucunda Hindistan'da da heyecanla takip ediliyor. Hatta bunun için ayin bile düzenleniyor.

Bu heyecanın nedeniyse Demokratların başkan adayı 'in hint kökenli olması.

Telangana eyaletindeki Hindu rahipler, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris'in zafer kazanması için dua etmeye başladı.

11 gün sürecek dua ve ritüel, 1958'de 19 yaşındayken ABD'ye göç eden Harris'in annesi biyomedikal bilimci Dr. Shyamala Gopalan'ın onuruna kurulan hayırsever bir kuruluş olan Shyamala Gopalan Eğitim Vakfı tarafından düzenlendi.

Hindu rahiplerden dua ayini: Hindistan Kamala Harris diyor - 1

2020'DE DE AYİN YAPILMIŞTI

Ayine katılan rahiplerden biri, "'in başkanı olabilmesi için ayın programını başlattık. 2020'de de başkan yardımcısı olması için de ayinler düzenlemiştik ve başarı elde etmişti." diye konuştu.

Kamala Harris'in 2020'de başkan yardımcısı seçilmesinin ardından Hindistan'da da kutlamalar yapılmıştı.

Anketler, Harris ve Cumhuriyetçi rakibi 'ın çekişmeli eyaletlerde başa baş gittiğini gösteriyor.

Dört yıl boyunca kimin yöneteceğini belirleyecek seçimlerde 53 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı bile.

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