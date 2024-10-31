Hindu rahiplerden dua ayini: Hindistan Kamala Harris diyor

Haber: Derya Altay

ABD'deki seçimler dünyanın bir diğer ucunda Hindistan'da da heyecanla takip ediliyor. Hatta bunun için ayin bile düzenleniyor.



Bu heyecanın nedeniyse Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in hint kökenli olması.



Telangana eyaletindeki Hindu rahipler, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris'in zafer kazanması için dua etmeye başladı.



11 gün sürecek dua ve ritüel, 1958'de 19 yaşındayken ABD'ye göç eden Harris'in annesi biyomedikal bilimci Dr. Shyamala Gopalan'ın onuruna kurulan hayırsever bir kuruluş olan Shyamala Gopalan Eğitim Vakfı tarafından düzenlendi.

