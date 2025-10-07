Hinduizm'e hakaret iddiası: Avukat, başyargıca ayakkabı fırlattı

Hindistan'da bir avukat, eski bir davada Hinduizm'e hakaret eden sözler sarf ettiğini öne sürdüğü Hindistan Başyargıcı Bhushan Ramkrishna Gavai'ye ayakkabı fırlattı.



The Indian Express gazetesinin haberine göre, Rakesh Kishore isimli avukat, sorgulamada verdiği ifadede, Başyargıç Gavai'nin başka bir duruşmadaki sözleri nedeniyle öfkelendiğini söylediğini aktardı.



Polisin bulgularına göre Kishore, Gavai'nin ülkedeki bir tapınakta Hinduizm'in tanrılarından Lord Vişnu'nun heykelinin yeniden inşasını reddettiği duruşmadaki bazı ifadeleri, Hinduizm'e hakaret edici nitelikte buldu.



Başyargıç Gavai, fırlatılan ayakkabının kendisine ya da masasına isabet etmediğini, olayın hemen ardından duruşmaya devam edilmesini istediğini söyledi.



Polis, Gavai'nin suç duyurusunda bulunmaması üzerine Kishore'u serbest bıraktı ve ayakkabısını geri verdi.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ



Öte yandan, Kishore'un bağlı olduğu baro, 71 yaşındaki avukatın, mahkemenin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığını duyurdu.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Başyargıç Gavai'nin olay karşısında sergilediği tavrı takdir ettiğini belirtti.