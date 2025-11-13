Hint düğününde damat bıçaklandı, saldırganı drone buldu

Hindistan'da bir düğünde kameramanın çektiği drone görüntüleri, damadı bıçaklayan kişinin tespit edilmesini sağladı.

Hindistan televiyzonu NDTV'nin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Amravati şehrindeki bir düğünde damat bıçaklı saldırıya uğradı. Düğünde görev yapan kameraman, damadı bıçaklayan şüpheliyi drone ile kayda aldı.

Sahnede çekim yapan kameraman, damadı bıçaklayıp olay yerinden motosiklet ile kaçan şüpheliyi yaklaşık 2 kilometre boyunca drone ile takip etti.

Drone görüntülerini inceleyen polis, bu kişi ve motosikleti kullanan kişinin kaçmak için kullandığı rotanın izini sürerek, şüphelileri tespit etti.

Düğünde meydana gelen kavga nedeniyle damadı üç kez bıçaklayan kişinin Ragho Jitendra Bakshi olduğu saptandı.

Olayda yaralanan damat tedavi görürken polis Bakshi'yi arıyor.