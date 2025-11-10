Hint Okyanusu'nda Ata'ya saygı duruşu
10.11.2025 10:51
DHA
Hint Okyanusu'nda ilerleyen yük gemisindeki mürettebat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde güvertede saygı duruşunda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ü, 87 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Türkler de andı.
Mozambik açıklarında Hint Okyanusu'nda ilerleyen Mersin Tarsuslu Ömer Sayalı'nın kaptanlığındaki yük gemisinde, saat 09.05'te siren çaldı. Güvertede toplanan mürettebat, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.
Kaptan Sayalı, "Mesafeler uzak ama yürekler aynı anda saygıda birleşti." dedi.