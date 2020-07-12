Hint oyuncu Amitabh Bachchan Covid-19'a yakalandı

Hint sinemasının ünlü yüzü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Bachchan'ın 44 yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere aileden birkaç kişide daha virüs tespit edildi.



Hastanede tedavi altına alınan Bachchan son 10 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara da "test yaptırma" çağrısı yaptı.



51 yıllık kariyerinde 200'den fazla filmde rol alan 77 yaşındaki aktör, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.



Amitabh Bachchan Hindistan'da corona virüsle mücadelede halkı bilgilendirmek için hazırlanan kamu spotlarında da yer alıyordu.