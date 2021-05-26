Hintli çift 'Covid kısıtlamalarından kaçmak için' havada düğün yaptı

Hindistan’da bir çiftin corona virüs kısıtlamalarından kaçmak için bir uçak kiraladığı ve 160'tan fazla misafirle havada düğün düzenlediği bildirildi.

Sosyal medyada yayınlanan video görüntüleriyle ortaya çıkan haberde, çiftin düğün düzenlemek için bir şirketten uçak kiraladığı belirtilirken Hindistan havacılık otoritesinin soruşturma başlattığı açıklandı.

Tamil Nadu eyaletinde gerçekleşen olayın son zamanlarda düğünlere getirilen 50 kişilik sınır sebebiyle olduğu belirtildi.

PERSONELLER GÖREVDEN ALINDI

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) bir yetkili, Times of India gazetesine yaptığı açıklamada, uçuştaki şirket personellerinin görevden alındığını söyledi.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, yeni rezervasyonlar aldıklarını hatta Boeing 737'nin düğünden sonra bir seyahat acentesi tarafından Madurai'den Bangalore'a rezerve edildiğini söyledi.

Ayrıca şirket sözcüsü, kişileri Covid kurallarına uyulması için açıkça bilgilendirildiğini ve uçakta herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesine izin verilmediğini söyledi.

COVİD-19 HİNDİSTAN’I DERİNDEN ETKİLEDİ

Resmi rakamlara göre, Hindistan’da 300 binden fazla kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken uzmanlar can kaybının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Son haftalarda ülkedeki hastaneler ve krematoryumlar zor anlar yaşarken ülkedeki hastaların oksijen kıtlığı çektiğinin altı çiziliyor.