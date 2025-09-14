Hipersonik güç savaşı: Rusya Zircon füzesini ateşledi

Rusya, 12 Eylül'de başlayan Zapad tatbikatında, bugün Barents Denizi'ndeki hedefine Zircon (Tsirkon) hipersonik seyir füzesiyle deneme atışı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek zamanlı olarak alınan objektif izleme verilerine göre hedef doğrudan isabetle imha edildi" denildi.



Barents Denizi, Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bir bölümü.

RUSYA BELARUS'TAN GÜÇ GÖSTERİSİ

Rusya ve Belarus, cuma günü ortak askeri egzersize başladı. Bu, Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana yapılan ilk Zapad tatbikatı. Denemeler, 16 Eylül'e kadar devam edecek.



Zapad Rusça'da "Batı" anlamına geliyor. İki ülke için güç gösterisi niteliği taşıyan Zapad 2025 tatbikatının yapılacağı, NATO ile Moskova arasında, Polonya geriliminin tırmanmasından önce açıklanmıştı.

Tatbikat, Baltık ve Barents Denizi'nde gerçekleştiriliyor. Baltık Denizi, Atlas Okyanusu'nun bir kolu. Deniz, Avrupa ülkeleri Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Rusya, İsveç tarafından çevreleniyor.

ZAPAD TATBİKATININ AMACI NE?

Rusya ve Belarus, Zapad tatbikatıyla, olası bir düşman saldırısını püskürtmeyi, kaybedilen toprakların geri alınmasını ve sınırlarının güvenliğini sağlamayı test ediyor.

Rusya, tatbikatların iki aşamadan oluştuğunu açıklamıştı. İlki savunma ve koordinasyona odaklanırken ikinci aşamada alan kazanma ve düşman kuvvetlerini püskürtme hamleleri yer alıyor.