Hipersonik güç savaşı: Rusya Zircon füzesini ateşledi
Rusya, Baltık ve Barents Denizi'nde, Belarus'la güç gösterisine başladı. NATO'nun gözü "Zapad" tatbikatının üzerinde. Peki Polonya krizinin ortasında, bu askeri hamlenin amacı ne? (Haber: Derya Doğan)
Rusya, 12 Eylül'de başlayan Zapad tatbikatında, bugün Barents Denizi'ndeki hedefine Zircon (Tsirkon) hipersonik seyir füzesiyle deneme atışı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek zamanlı olarak alınan objektif izleme verilerine göre hedef doğrudan isabetle imha edildi" denildi.
Barents Denizi, Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bir bölümü.
RUSYA BELARUS'TAN GÜÇ GÖSTERİSİ
Rusya ve Belarus, cuma günü ortak askeri egzersize başladı. Bu, Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana yapılan ilk Zapad tatbikatı. Denemeler, 16 Eylül'e kadar devam edecek.
Zapad Rusça'da "Batı" anlamına geliyor. İki ülke için güç gösterisi niteliği taşıyan Zapad 2025 tatbikatının yapılacağı, NATO ile Moskova arasında, Polonya geriliminin tırmanmasından önce açıklanmıştı.
Tatbikat, Baltık ve Barents Denizi'nde gerçekleştiriliyor. Baltık Denizi, Atlas Okyanusu'nun bir kolu. Deniz, Avrupa ülkeleri Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Rusya, İsveç tarafından çevreleniyor.
ZAPAD TATBİKATININ AMACI NE?
Rusya ve Belarus, Zapad tatbikatıyla, olası bir düşman saldırısını püskürtmeyi, kaybedilen toprakların geri alınmasını ve sınırlarının güvenliğini sağlamayı test ediyor.
Rusya, tatbikatların iki aşamadan oluştuğunu açıklamıştı. İlki savunma ve koordinasyona odaklanırken ikinci aşamada alan kazanma ve düşman kuvvetlerini püskürtme hamleleri yer alıyor.
POLONYA VE NATO'DA KIRMIZI ALARM
Polonya'daki Rus drone'ları krizi sonrası kırmızı alarm veren NATO, Zapad tatbikatını da dikkatle izliyor.
Polonya, henüz drone krizi yaşanmadan önce Zapad tatbikatı nedeniyle sınırı kapatmış, doğu sınırına 40 bin asker konuşlandıracağını açıklamıştı. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, “Zapad-2025'e uygun şekilde yanıt vermek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç var” demişti.
Tomczyk, Rus insansız hava araçlarının, Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad 2025 askeri tatbikatlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
POLONYA İLK KEZ SAVAŞA DAHİL OLDU
NATO ülkesi Polonya, geçtiğimiz hafta içinde, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürmüş, Bu, NATO üyesi bir ülkenin, Ukrayna savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay olarak büyük yankı uyandırmıştı.
Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği büyük hava saldırısı sırasında 19 nesnenin hava sahasına girdiğini ve tehdit oluşturanları düşürdüğünü açıkladı. Başbakan Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.
MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYOR
Başbakan Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” açıklamasını yaptı.
Rusya, drone'ların Polonya'da herhangi bir hedefi almadığı konusunda ısrarcı. Moskova'dan yapılan açıklamalarda, Polonya'ya saldırı iddiaları reddedildi.