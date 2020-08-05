Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının üzerinden tam 75 yıl geçti

ABD, İkinci Dünya Savaşı Pasifik muharebeleri devam ederken 6 Ağustos günü Hiroşima’ya, 9 Ağustos’ta ise Nagazaki’ye atom bombası attı.



İttifak devletleri olan İngiltere, Çin ve ABD liderlerinin Temmuz ayında Potsdam Bildirisi’ni yayınlarak Japonya’ya teslim ol çağrısı yaptı. Japonlar bu bildiriye sessiz kaldılar.



Bildiriye bir süre sonra cevap veren Japonlar, şartsız teslim olmayacaklarını ilan ettiler. Ağustos ayının başında ise İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı.



İttifak devletinin bu teklifleri kabul etmemesi üzerine ilk bombayı 6 Ağustos Pazartesi sabahı Hiroşima’ya, İkinci atom bombasını ise 9 Ağustos Perşembe günü öğlene doğru Nagazaki’ye attı.



Hiroşima ve Nagazaki’nin yerle bir edilmesinden sonra Japonya "Shouwa" dönemi İmparatoru Hirohito 15 Ağustos’ta ülkesinin koşulsuz teslim olacağını tüm dünyaya bildirdi.



JAPONYA’YI DÜMDÜZ ETTİ



HİBAKUŞALAR



ABD NEDEN ATOM BOMBASI ATTI?



Uranyum katkılı atom bombası 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri yok etti. İlk belirlemelere göre Hiroşima’nın yüzde 70’ini yok eden atom bombası 1945 yılına kadar 140 bin kişiyi öldürdü.Tıbbı açıdan hiçbir yardım alamayan yaralılar ölüme terk edildi. Şehre yardım götürmek isteyen kişiler ise oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak can verdi.Nagazaki’ye atılan atom bombasının etkisini şehrin çevresindeki dağlar sınırlarken, şehirde 70 bine yakın kişi ölürken Nagazaki’nin yarısı yok oldu.Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan sonra etkilenen ve hayatta kalanlara ‘’Hibakuşalar’’ denir.Bombalar çok sayıda insanın vücudunda kanser gibi tedavisi zor veya imkansız olan yaraların oluşmasına sebep oldu. Halen yaşayan mağdurların psikolojik çöküntüsü ve yaraları günümüzde de devam ediyor.Yaşları ortalama 82’ye gelen Hibakuşalar, Ağustos ayında yapılan anma törenlerinde nükleer silahların kullanılmamasına yönelik mesajlarını dile getiriyorlar.ABD yönetimi "Sovyet tehdidini" gerekçe göstererek Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası attığını dile getiriyor.Savaşın kırılma noktası olan atom bombaları, Japonların teslim olmasının yanı sıra uluslararası ilişkilerin de dönüşüm geçirmesine sebep oldu.ABD ve Sovyetler, 1950 ye kadar ürettikleri kuvvetli hidrojen bombalarınıbalistik füzelere nasıl monte edebileceğini formüle etti."Aşırı güç kullanabilme" çağına adım atan dünya, 1960-1990 yılları arasında nükleer savaşın etkisini oldukça hissetti. Böylece tüm dünya, iki nükleer silahı olan devletin doğrudan savaş açma korkusu nedeniyle "Soğuk Savaş" dönemine girdi.