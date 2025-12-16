Hiroşima'da 80 yıllık sırrı DNA mucizesi çözdü

Japonya’daki bilim insanları, ABD’nin atom bombası saldırılarında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda çığır açacak bir başarıya imza attı.

Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı. Hiroşima Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre süreç, Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama’nın akrabalarının şüphesi üzerine başladı.

KÜL VE SAÇ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kaydedildiğini fark eden aile üyeleri, bunun bir yanlışlık olabileceğini ve örneklerin Hatsue Kajiyama’ya ait olabileceğini öne sürdü. Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Kanagawa Diş Üniversitesi’nden uzmanlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme başlattı.

Kajiyama’nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA'sını kül ve saç örnekleri ile karşılaştıran uzmanlar, kalıntıların Hatsue Kajiyama’ya ait olduğunu doğruladı.

70 BİN KİŞİNİN KALINTILARI MUHAFAZA EDİLİYOR

Kajiyama’nın ailesinin yaşadığı belirsizliği sona erdiren gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı.

Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntının muhafaza edildiğini hatırlatan uzmanlar, ilerleyen süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi üzerine bu kalıntılar üzerinden kimlik tespiti yapılabileceğine dikkat çekti.

TARİHTEKİ İLK NÜKLEER SALDIRILAR

6 Ağustos 1945 sabahı yerel saatle 08.15'te, Enola Gay adlı bir Amerikan B-29 Superfortress bombardıman uçağı, yaklaşık 4 bin 400 kiloluk bir uranyum-235 bombası attı ve yaklaşık 78 bin kişinin anında ölümüne neden oldu. O yılın sonuna kadar ölü sayısı yaklaşık 140 bine ulaştı.

"Little Boy" (Küçük Çocuk) lakaplı bomba, şehrin merkezinin yaklaşık 580 metre yukarısında patlayarak, yaklaşık 4 bin 500 kilometre yarıçapındaki bir alanda 4 bin dereceye ulaşan bir ısı dalgasına neden oldu. Şehrin binalarının yarısından fazlası harabeye döndü.

Bu, bir savaşta ilk kez nükleer bomba kullanımı olarak tarihe geçmişti.

9 Ağustos günü yerel saatle 11.02'de Amerika Birleşik Devletleri, Nagasaki kentine "Şişman Adam" lakaplı 4 bin 600 kilo ağırlığında bir plütonyum-239 bombası attı. Bu bomba, yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte patladı ve şehrin tahmini 200 bin kişilik nüfusunun yaklaşık 27 binini anında öldürdü.

1945 yılının sonuna kadar, akut radyasyona maruz kalma nedeniyle ölenlerin sayısı yaklaşık 70 bine ulaştı.