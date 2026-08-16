Hırsızlık için girdiği işletmede vuruldu, 10 milyon dolarlık dava açtı

ABD 'nin Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde bir işyerine izinsiz şekilde girdikten sonra vurulan bir adam, şirket ve sahibine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Independent'tan Graig Graziosi'nin cumartesi günü yayınlanan haberine göre Kenneth Voyles isimli şüpheli, Touchstone Granite & Marble Inc. ve sahibi James Grant'i darp, saldırı, ihmal ve kasten duygusal travmaya neden olmakla suçluyor.

Yerel medya kuruluşu KPTV ise, Voyles'un 5 milyon dolar tazminat ve ek olarak 5 milyon dolar cezai tazminat talep ettiğini bildirdi.

6 Mart'ta, o sırada evsiz olan Voyles, barınma amacıyla hasarlı bir garaj kapısından Touchstone'a girdiğini ve işyerinin içindeyken, bir matkap çantası aldığını ve onu çalmayı amaçladığını itiraf etti.

KPTV'ye göre, Grant o sırada arka odada çalışıyordu ve Voyles'ı dükkanın içinde izinsiz girerken buldu.

Voyles, hemen özür dilediğini ve Grant'in ona eşyalar fırlatarak karşılık verdiğini, bu yüzden kapıya doğru koşmak zorunda kaldığını belirtti. Kendini savunmak için yolda bir çift cıvata kesici aldığını da sözlerine ekleyen Voyles, kaçmaya çalışırken kilitli bir kapıya denk gelmesinin ardından vurulduğunu söyledi.

Dava dosyasında ayrıca Voyles'un cıvata kesiciyi aldıktan sonra Grant'in silahını çıkardığı ve uyarı vermeden ona defalarca ateş ettiği, "Öleceksin" dediği ve ardından göğsüne yakın mesafeden tekrar ateş ettiği iddia ediliyor.

Ciddi şekilde yaralanan Voyles'un vurulmasının ardından garaj kapısından dışarı sürünerek çıkmaya çalıştığı, o sırada Grant'in ona tekrar ateş ettiği de dosyada ifade ediliyor.

Grant, Mart ayında verdiği bir röportajda Voyles'un tanıklığını reddetti. Voyles'u üst kattaki ofisinde bulduğunu ve onu deposunun arkasına kadar takip ettiğini, burada Voyles'ın agresifleştiğini iddia etti.

"Bana saldırmaya hazır olduğunu hemen anladım" dedi. "Cıvata kesiciyi aldı ve kaldırdı, bana doğru gelmeye başladı... hayatım tamamen tehlikedeydi."

Voyles'a yere yatması için defalarca uyarıda bulunduğunu, ancak davetsiz misafirin yere yatmayı reddettiğini söyledi.

Davada adı geçen tek kişi Grant değil; Voyles ayrıca TouchStone şirketine de dava açtı.