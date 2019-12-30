Hırvatistan eski Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

Zagreb Kanton Mahkemesi'nde yeniden görülen "INA-MOL" davasında karar açıklandı.



Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un, Hırvatistan'daki enerji şirketi INA'yı devralması sürecinde Sanader'in rüşvet aldığına hükmeden mahkeme, eski başbakanı "rüşvet almak" suçundan 6 yıl, MOL yöneticisi Zsolt Hernadi'yi de "rüşvet vermek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Kararın gerekçelerini açıklayan hakim Maja Stampar, Sanader'in 10 milyon euro karşılığında MOL'un INA'yı devralması lehine oy kullanacağını Hernadi'ye söylediğini ve başbakanlık görevini kötüye kullandığını aktardı.



Mahkeme ayrıca o dönem üzerinde uzlaşılan 10 milyon euroluk rüşvetin yarısını aldığı tespit edilen Sanader'in, söz konusu 5 milyon euroyu devlete iade etmesine de karar verdi.



Hernadi Hırvatistan'da olmadığından, kısa süre önce ameliyat olan Sanader ise cezaevinde olduğu için duruşmaya katılmadı.



"INA-MOL" davası 2013'te karara bağlanmış ancak Anayasa Mahkemesi 2015'te davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.



Bu arada, 2003-2009 yıllarında başbakanlık yapan Sanader, daha önce de farklı davalarda rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak, haksız kazanç elde etmek ve yolsuzluk yapmak gibi suçlardan cezalar almıştı.

