Hırvatistan, Ukrayna'ya 14 helikopter göndermeye hazırlanıyor

Hırvatistan'ın önemli gazetelerinden Jutarnji List'de yer alan haberde, Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 14 helikopterin Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların başladığı kaydedilerek, ülkenin Ukrayna'ya 12 adet MI 8 MTV-1 tipi ve 2 adet MI 8 T tipi helikopter göndereceği belirtildi.



Söz konusu helikopterlerin, bulundukları hangarlarda gerekli bakımlardan geçtiği aktarılan haberde, helikopterlerin 10 gün içinde hazır olacağı kaydedildi.



Haberde ayrıca, helikopterlerin önce Polonya, ardından da Ukrayna'ya ulaştırılacağı ifade edildi.



Bu arada, Hırvatistan hükümeti Ukrayna'ya sağlanan askeri desteği "gizli" tutarken, Başbakan Andrej Plenkovic, kasımda yaptığı açıklamada, 14 helikopterin Ukrayna'ya gönderileceğini duyurmuştu.



Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine ilişkin karşıt görüşüyle bilinen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise durumu "umurumda değil" şeklinde değerlendirmişti.



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