Hırvatistan ve Macaristan, göçün önlenmesi için kapasite artırma kararı aldı

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in, Macar mevkidaşı Sandor Pinter ile Zagreb'de görüştüğü kaydedildi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilere değinildiği belirtilen açıklamada, bakanların, ülkelerinin iyi komşuluk ilişkisine sahip olduğu hususunda mutabık oldukları ifade edildi.



Açıklamada, Bozinovic'in, ülkesinin Şengen Bölgesi ve Euro Bölgesi'ne girişindeki destekleri için Macaristan'a teşekkür ettiği ve Bulgaristan ile Romanya'nın da Şengen Bölgesi'ne girmesini desteklediklerini dile getirdiği belirtildi.



Bakanların, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin kabulü konusunu da görüştüğü aktarılan açıklamada, bakanların, ülkelerinin sınırlarının korunması ve düzensiz göçün önüne geçilmesi için modern teknolojik çözümler ve eğitimli polis memuru sayıları konularında kapasite artırma kararı aldığı bildirildi.

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