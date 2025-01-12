Hırvatistan'da halk sandık başında

Hırvatistan'da 29 Aralık'ta yapılan ilk tur seçimde, Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic oyların yüzde 49,1'ini aldı. Rakibi Primorac'sa yüzde 19,4 oyda kaldı.



İkinci tur için de anketler Milanovic'i açık ara farkla önde gösteriyor.



Popülist olarak tanımlanan ve sık sık Donald Trump ile kıyaslanan Milanovic, Rusya'ya karşı savaşında Batı'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği açık bir dille eleştiriyor.

