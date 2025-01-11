Hırvatistan'da ikinci tur: Halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor

Hırvatistan'da halk, cumhurbaşkanı seçiminde ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle yarın cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.



Balkan ülkesi Hırvatistan'da 29 Aralık 2024'te yapılan ilk tur seçimde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic oyların yüzde 49,1'ini alırken, rakibi Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı Dragan Primorac ise yüzde 19,4 oy aldı.



Anketlerde Milanovic önde görünürken, Primorac ise özellikle dış politikadaki konularla rakibine karşı propaganda yürütüyor.



İki aday, özellikle seçim konuşmalarında sık sık Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarındaki karşıt fikirleriyle gündeme geliyor.



Milanovic ve Primorac, katıldıkları bir televizyon programında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle karşı karşıya geldi.



Olası bir dünya savaşı konusunda Hırvatistan'ın, hazırlık yapması gerekip gerekmediği sorusuna Milanovic, "Hırvatistan'ın hazırlık yapmasına gerek yok. Politikamız barışçıl ama kurnaz ve hesaplıyız. NATO üyelerine de yardım etmek zorundayız ve şu anda bu üyeler Polonya ve Litvanya." cevabını verdi.



Primorac ise Hırvatistan ordusunun her senaryoya hazır olması gerektiğini söyledi.



Milanovic de Primorac'a, "Primorac'in İsrail'deki arkadaşları Itamar Ben-Gvir (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı), toplu katliam yapan kişi." ifadesini kullandı.



Primorac'ın, "siz Hamas'ı destekliyorsunuz" söylemine Milanovic, "Hamas'tan nefret ediyorum." yanıtını verdi.



UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLMESİNİ İSTEMİYOR



Seçim sürecinde, sosyal medya hesabından Ukrayna-Rusya Savaşı hakkında açıklama yapan Milanovic, ülkesinin askerlerinin başkalarının savaşına dahil olmayacağını belirtti.



Başbakan Andrej Plenkovic'in Ukrayna'ya asker gönderilmesi için savunma kanununda değişikliğe hazırlanmasını eleştiren Milanovic, "Başbakan, Hırvatistan ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesine zemin hazırlamak isteyebilir ancak ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğum sürece Hırvat askerleri başkalarının savaşına dahil olmayacak. Plenkovic, Hırvat ordusunu kendi kontrolüne almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Primorac ise Milanovic'i "bölücü" kendisini ise "birleştirici" olarak tanımlayarak, ülkesinin politika olarak Batı'nın yanında yer alması gerektiğini savundu.

