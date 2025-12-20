Hırvatistan ile Bosna-Hersek arasında radyoaktif atık gerilimi yaşanıyor.



Trgovska Gora bölgesindeki tesisin, Slovenya ile ortak işletilen Krško Nükleer Santrali’nden çıkan atıkların yanı sıra Hırvatistan’ın kendi nükleer atıklarını da kabul etmesi planlanıyor ve depolama faaliyetlerinin 2028 yılında başlaması öngörülüyor.

Karara Bosna-Hersek’ten sert tepki geldi. Saraybosna yönetimi, projenin Una Nehri havzasında yaşayan yaklaşık 250 bin kişi için ciddi bir çevre ve sağlık riski oluşturduğunu savunuyor. Bosnalı yetkililer, ayrıca uluslararası çevre anlaşmalarının sınır aşan projeler için öngördüğü istişare yükümlülüğünün ihlal edildiğini belirterek hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

“DÜŞÜK RADYASYON” SAVUNMASI

Hırvatistan hükümeti ise seçilen alanın güvenli olduğunu, tesisin çok düşük radyasyon seviyelerinde çalışacağını ve çevreye tehdit oluşturmayacağını savunuyor. Yetkililer, projenin ulusal ve Avrupa standartlarına uygun şekilde hayata geçirileceğini vurguluyor.

Buna karşın her iki ülkedeki çevre örgütleri endişeli. Aktivistler, deponun Una Nehri’ne yakınlığı ve bölgenin sismik açıdan riskli olması nedeniyle olası bir kazanın sınır ötesi ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.