Hırvatistan’da şarbon paniği

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 08:45

Hırvatistan’da şarbon paniği

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Tarım Bakanlığınca yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği doğrulandı.

Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.

Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

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