Hitler'in doğduğu ev karakol oluyor

Bir vatandaş, "Nazi dönmindeki trajedide polisin de sorumluluğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebeple tarihsel açıdan da bu binanın polis karakoluna dönüştürülmesi çok yanlış bir karar." yorumunu yaptı.



Evin anma merkezine dönüştürülmesini veya kiralanmasını talep edenler de vardı.



Adolf Hitler, 1889'da Braunau'da doğdu.



Avusturyalılılar onlarca yıl Nazi şiddetinin ilk kurbanları olduklarını savundu.



Ancak son dönemde Avusturya hükümetleri Nazi döneminde işlenen suçlara ortak olduklarını ve Nazi yönetimine çok az direnç gösterdiklerini kabul etmeye başladı.