Hitler'in doğduğu ev karakol oluyor

Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor.
Avusturya'da yıllardır süren tartışmaların ardından Hitler'in doğduğu evin polis karakoluna dönüştürülmesi için inşaat çalışmaları başladı.
Avusturyalı yetkililer Almanya sınırı yakınlarında Braunau kasabasındaki evin neo-Nazilerin anma yerine dönüşmemesi için çözüm yolları arıyordu.
Çare olarak evin polis karakoluna dönüştürülmesi kararı alındı ancak karar tartışmalara yol açtı
Son anketler halkın sadece yüzde 6'sının evin karakola dönüştürülmesine destek verdiğini gösterdi.
POLİS NAZİLERE DESTEK VERMİŞTİ
Bir vatandaş, "Nazi dönmindeki trajedide polisin de sorumluluğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebeple tarihsel açıdan da bu binanın polis karakoluna dönüştürülmesi çok yanlış bir karar." yorumunu yaptı.
Evin anma merkezine dönüştürülmesini veya kiralanmasını talep edenler de vardı.
Adolf Hitler, 1889'da Braunau'da doğdu.
Avusturyalılılar onlarca yıl Nazi şiddetinin ilk kurbanları olduklarını savundu.
Ancak son dönemde Avusturya hükümetleri Nazi döneminde işlenen suçlara ortak olduklarını ve Nazi yönetimine çok az direnç gösterdiklerini kabul etmeye başladı.
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