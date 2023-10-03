Hitler'in doğduğu ev karakol oluyor

Hitler'in Avusturya'da doğduğu ev, polis karakoluna dönüştürülüyor. İnşaat çalışmaları başladı. Karar tartışmalara yol açtı.

Hitler'in doğduğu ev karakol oluyor
Foto: AFP

Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor.

Avusturya'da yıllardır süren tartışmaların ardından Hitler'in doğduğu evin polis karakoluna dönüştürülmesi için inşaat çalışmaları başladı.

Avusturyalı yetkililer sınırı yakınlarında Braunau kasabasındaki evin neo-Nazilerin anma yerine dönüşmemesi için çözüm yolları arıyordu.

Çare olarak evin polis karakoluna dönüştürülmesi kararı alındı ancak karar tartışmalara yol açtı

Son anketler halkın sadece yüzde 6'sının evin karakola dönüştürülmesine destek verdiğini gösterdi.

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Bir vatandaş, "Nazi dönmindeki trajedide polisin de sorumluluğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sebeple tarihsel açıdan da bu binanın polis karakoluna dönüştürülmesi çok yanlış bir karar." yorumunu yaptı.

Evin anma merkezine dönüştürülmesini veya kiralanmasını talep edenler de vardı.

Adolf Hitler, 1889'da Braunau'da doğdu.

Avusturyalılılar onlarca yıl Nazi şiddetinin ilk kurbanları olduklarını savundu.

Ancak son dönemde Avusturya hükümetleri Nazi döneminde işlenen suçlara ortak olduklarını ve Nazi yönetimine çok az direnç gösterdiklerini kabul etmeye başladı.

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