Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oldu

Avusturya 'da Adolf Hitler'in doğduğu ev olarak bilinen bina, bugün itibarıyla resmen polis karakolu olarak hizmet vermeye başladı.

Avusturya hükümeti, binanın Neo-Naziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemeyi amaçlıyor.

YILLAR SÜREN TARTIŞMALARIN ARDINDAN KAMULAŞTIRILDI

Uzun yıllar özel mülkiyette bulunan bina, engelli bireylere hizmet veren bir yardım kuruluşu tarafından kullanılıyordu.

Avusturya hükümeti binayı 2017 yılında kamulaştırdı. Yetkililer, 2019 yılında ise yapının polis karakoluna dönüştürüleceğini açıkladı. Dönüşümün ardından binanın beyaz cephesine yalnızca "Polis" yazısı eklendi.

Binanın önünde ise Mauthausen Toplama Kampı'ndan getirilen ve üzerinde "Faşizm bir daha asla" yazan anıt taş yerini korudu. Taşta Hitler'in adı geçmiyor.

“HİTLER'LE ÖZDEŞLEŞMESİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ”

Avusturya İçişleri Bakanlığı Tarih Dairesi Başkanı Stephan Mlczoch, dönüşümün temel amacının binanın Hitler ile kurduğu sembolik bağı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Mlczoch, "Amacımız binanın Adolf Hitler 'le ilişkilendirilmesini önlemek ve etrafındaki gizemli algıyı ortadan kaldırmaktı." dedi.

Yetkililer, Hitler'in 1889 yılında doğduktan sonra bu evde yalnızca birkaç hafta yaşadığını hatırlattı.

NAZİ DÖNEMİNİN SANAT MÜZESİYDİ

Nazi döneminde "Führer'in doğduğu ev" olarak tanıtılan bina, Adolf Hitler etrafında oluşturulan kişilik kültünün bir parçası olarak sanat müzesine dönüştürülmüştü.

Bugün ise binanın önünden geçen turistler sık sık fotoğraf çekiyor. Yerel yöneticiler, Neo-Nazi ziyaretlerinin geçmişe kıyasla önemli ölçüde azaldığını belirtiyor.

Avusturya'da Nazi selamı vermek ve Nazi sembollerini kullanmak ise tamamen yasak.