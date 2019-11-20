Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

Avusturya, Hitler'in doğduğu evin Neonaziler için kutsal bir alan haline gelmesini önlemek amacıyla uzun zamandır araştırma içindeydi.

İçişleri Bakani Wolfgang Peschorn, 17’nci yüzyildan kalma evin polis merkezi olacağını açıklarken, “Evin polis tarafindan kullanmasi, bu binanin nasyonal sosyalizmin anısını bir daha asla uyandırmayacağına dair net bir sinyal göndermeli" dedi.

Bu ay içerisinde Avrupa Birliği genelinde mimarların binanin yeniden tasarımı için planlar sunmaya davet edileceği belirtildi.

Hükümet, aşırı sağcıların evi ziyaret etmesine engel olmak için evi eski sahibinden yillar önce kiralamış 2016’da ise 810 bin euroya satın almıştı.

