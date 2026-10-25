Hitler'in Kartal Yuvası kül oldu
25.10.2026 02:48
1938'de inşa edilen, Adolf Hitler de diplomatları ve yabancı misafirlerini ağırladığı yapı restoran olarak kullanılıyordu.
Bavyera'da, "Kartal Yuvası" olarak bilinen Adolf Hitler'in de kullandığı Nazilerin Kehlsteinhaus adlı dağ evi, çıkan yangında kül oldu.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde üst düzey Nazilerin inziva yeri olarak kullandığı bilinen ve "Kartal Yuvası" olarak adlandırılan tarihi dağ evinde yangın çıktı.
Adolf Hitler'in de kullandığı bilinen Kehlsteinhaus adlı ahşap yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, önceki akşam Berchtesgaden'deki Obersalzberg bölgesinde bulunan Kehlsteinhaus'ta yangın alarmı verildiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin binanın tamamen alevler içinde olduğunu tespit ettiği aktarıldı.
Coğrafi koşullar nedeniyle yangın söndürme araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı bilgisi verilen açıklamada, yapının içine ve çevresine ancak solunum koruma ekipmanlarıyla girilebildiği kaydedildi. Alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, binada kimsenin bulunmadığı ve yangında yaralanan olmadığı ifade edildi.
"Kartal Yuvası", 1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edildi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
1938'de bin 1834 metre yükseklikte inşa edilen ve bugün restoran olarak kullanılan yapıda yangının çıkmasından kısa süre sonra, bölgede plakasız kırmızı bir motosiklet kullanırken polisin dikkatini çeken bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan diğer açıklamada, gözaltına alınan 33 yaşındaki kişinin Berlin'de ikamet eden Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Bu kişinin kundaklama suçu işlediğine dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ifade edildi.
İtfaiye ekipleri arazi koşulları nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlandı.
YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre Kehlsteinhaus neredeyse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve binanın çatısının bazı bölümleri çöktü.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yapının yeniden inşa edileceğini belirterek, binanın sigortalı olduğunu ve sigorta şirketine yapılabilecek olası taleplerin incelendiğini ifade etti.
NAZİLERİN DİNLENME VE KUTLAMA MEKANIYDI
1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı, bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor. Yapı, Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama amacıyla kullanıldı. Adolf Hitler de burada diplomatları ve yabancı misafirleri ağırladı ancak yapıyı nadiren kullandı.
Kehlsteinhaus daha çok Nazi yönetiminin üst düzey isimlerine dinlenme ve özel kutlamalar için hizmet etti.