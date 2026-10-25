Hitler'in Kartal Yuvası kül oldu

YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre Kehlsteinhaus neredeyse tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve binanın çatısının bazı bölümleri çöktü.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yapının yeniden inşa edileceğini belirterek, binanın sigortalı olduğunu ve sigorta şirketine yapılabilecek olası taleplerin incelendiğini ifade etti.

NAZİLERİN DİNLENME VE KUTLAMA MEKANIYDI

1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı, bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor. Yapı, Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama amacıyla kullanıldı. Adolf Hitler de burada diplomatları ve yabancı misafirleri ağırladı ancak yapıyı nadiren kullandı.

Kehlsteinhaus daha çok Nazi yönetiminin üst düzey isimlerine dinlenme ve özel kutlamalar için hizmet etti.