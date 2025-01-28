Hız sınırını aşan sürücü "evde kedim bekliyor" dedi, 18 bin lira cezadan kaçamadı
ABD'de bir sürücü hız sınırını aştığı için polis tarafından durduruldu. Polis tarafından sorgulanan genç adam, alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklandı. Evde kendisini bekleyen kedisini görmek için acele ettiğini iddia eden adam, 500 dolar yani 18 bin lira kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
ABD'de bir sürücü hız sınırını aştıktan sonra polis tarafından durduruldu. Norwich'li 28 yaşındaki Logan Mirmozaffari, kedisiyle birlikte olmak için acele ettiğini iddia etti.
Hız sınırı aştığı belirtilen adam kendisini sorgulayan polislere hız yapmasının bahanesi olarak, "Evde kedim bekliyor." dedi.
Polis memurları, adamda sarhoşluk belirtileri gözlemlediklerini aktardı. Polise göre konuşması peltekti, gözleri cam gibiydi ve güçlü bir alkol kokusu vardı.
Mirmozaffari, alkollü araç kullanma ve dikkatsiz sürüş suçlamasıyla tutuklandı.
Daily Voice'un haberine göre, daha sonra 500 dolar yani 18 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
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