Hız sınırını aşan sürücü "evde kedim bekliyor" dedi, 18 bin lira cezadan kaçamadı

ABD'de bir sürücü hız sınırını aştıktan sonra polis tarafından durduruldu. Norwich'li 28 yaşındaki Logan Mirmozaffari, kedisiyle birlikte olmak için acele ettiğini iddia etti.



Hız sınırı aştığı belirtilen adam kendisini sorgulayan polislere hız yapmasının bahanesi olarak, "Evde kedim bekliyor." dedi.



Polis memurları, adamda sarhoşluk belirtileri gözlemlediklerini aktardı. Polise göre konuşması peltekti, gözleri cam gibiydi ve güçlü bir alkol kokusu vardı.



Mirmozaffari, alkollü araç kullanma ve dikkatsiz sürüş suçlamasıyla tutuklandı.



Daily Voice'un haberine göre, daha sonra 500 dolar yani 18 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

