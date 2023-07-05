Hız treni bozuldu: Saatlerce baş aşağı beklediler

ABD'de bir festivalde kullanılan hız treni bozuldu. Mahsur kalan yolcular saaatlerce baş üstü bir pozisyonda bekledi.

Hız treni bozuldu: Saatlerce baş aşağı beklediler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde hız treni heyecanı yaşamak isteyenler hiç beklemedikleri bir deneyimle karşılaştı. 

Eyalette düzenlenen festivaldeki hız treni bozuldu. Trendeki sekiz yolcu saatlerce baş aşağı bekledi. Wisconsin itfaiyesi hız treninde mekanik bir arızanın meydana geldiğini açıkladı.

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Sorunun çözülememsi üzerine yolcular için bir kurtarma operasyonu başlatıldı. 

Bölgeye getirilen bir vinçle hız treni yolcuları tek tek indirildi. 

Wisconsinki yetkililer kurtarma operasyonunun 4 saate yakın sürdüğünü aktardı.

Hız treninin denetimlere tabi tutulana kadar kapalı kalacağı ifade edildi. 

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