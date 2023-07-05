Hız treni bozuldu: Saatlerce baş aşağı beklediler

Sorunun çözülememsi üzerine yolcular için bir kurtarma operasyonu başlatıldı.



Bölgeye getirilen bir vinçle hız treni yolcuları tek tek indirildi.



Wisconsinki yetkililer kurtarma operasyonunun 4 saate yakın sürdüğünü aktardı.



Hız treninin denetimlere tabi tutulana kadar kapalı kalacağı ifade edildi.