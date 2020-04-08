Hız yapan sürücüden ilginç savunma: Corona virüse yakalanmamak için hız yaptım

İngiltere’de otoyolda hız limitini aşmasının ardından polis tarafından durdurulan sürücü "neden hız yaptınız" sorusu üzerine ilginç bir savunma yaptı. Hız limitini aşan sürücü, polise "Corona virüse yakalanmamak için hız yaptım" diyerek kendisini savundu.



İngiltere’nin M25 otoyolunda saatte 210 km hız yapan bir sürücü polis tarafından durduruldu. Polise “Hızlı gidersem corona virüse yakalanmam diye düşündüm” dedi.

Surrey Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün mahkemeye sevk edildiği bildirildi.