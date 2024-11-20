Hizbullah 110'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğünü öne sürdü

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kara saldırıları sürecinde 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, 2'şer askeri cip, zırhlı araç ve asker taşıyıcısının imha edildiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Hafya şehri Karyut bölgesi ve Safed kentindeki askeri alanlara düzenlenen saldırılarda 21 İsrail askerinin hedef alındığı ifade edildi.



İsrail ordusu, Lübnan'daki operasyonlarına dair bilgileri büyük ölçüde gizli tutarken, Hizbullah'la olan çatışmalara ilişkin yalnızca sınırlı kayıp açıklamaları yapıyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarında ise 23 Eylül’den itibaren Bekaa, Baalbek ve güney bölgelerinde ciddi yıkım yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana 902’si kadın ve çocuk, 212’si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 36 kişi yaralandı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında öldüğü açıklandı. İsrail, 30 Eylül’de Hizbullah’ın güney Lübnan’daki altyapısına yönelik sınırlı kara saldırılarına başladığını duyurdu. Buna karşılık, Hizbullah roket ve füze saldırıları düzenlerken, İsrail’in güney Lübnan’a yönelik sızma girişimlerine karşı operasyonlar gerçekleştiriyor.



Lübnan’daki çatışmalar, büyük bir insani krize de yol açtı. Birleşmiş Milletler’e göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edilirken, Lübnan hükümeti 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi. Yerinden edilenler arasında başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin sayısı hızla artıyor.