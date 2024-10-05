Hizbullah: 20'den fazla İsrail askerini öldürdük ve yaraladık

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu ve tankın yandığını, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldürüldüğünü öne sürdü.



İsrail'in kuzeyindeki Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.



Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.



Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.



İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde Lübnan'ın güneyi, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. 23 Eylül'den sonra saldırılar şiddetlenirken, 17 Eylül’den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi hayatını kaybetti.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan bir hava saldırısında öldürüldü.



Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla cevap veriyor. İsrail’de saldırılarda büyük bir hasar bildirilmezken, Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden oldu ve birçok kişi kuzey Lübnan’a ve Suriye’ye göç etmek zorunda kaldı.