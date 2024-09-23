Hizbullah: "Açık hesaplaşma aşamasına girdik, İsrail dehşetten ölecek"

İsrail ve Hizbullah arasındaki savaş büyüyor. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası açık hesaplaşma aşamasına girdiklerini söyledi. Kasım, İsrail'e yönelik hazırladıkları planların "İsrail'in dehşet içinde sonunu getireceğini" ifade etti.

Hizbullah: "Açık hesaplaşma aşamasına girdik, İsrail dehşetten ölecek"

'in 'daki saldırıları sonrası Hizbullah'tan misilleme açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, 'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden örgütün önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Akil'in, Hizbullah'ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğunu söyleyen Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır" dedi.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.

Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek" diye konuştu.

İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DEHŞETTEN ÖLECEK"

Hizbullah'ın her türlü askeri ihtimale karşı hazır olduğunu söyleyen Kasım, şunlları ekledi:

"Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız, ünvanı 'Açık Hesap Savaşı' olan yeni bir aşamaya girdik. Hizbullah'ın, hazırladığı planlarla İsrail dehşetten ölecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Hayfa kenti çevresine düzenlediği yoğun roket saldırısı sonrası Hizbullah'ı tehdit ederek, "İsrail Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer ki mesajı almadıysa söz veriyorum alacak" demişti.

Hizbullah: "Açık hesaplaşma aşamasına girdik, İsrail dehşetten ölecek" - 1

BEYRUT SALDIRISI

ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, 'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

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