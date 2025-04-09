Hizbullah açıkladı: Silahsızlanmayı konuşmak için 2 şart

Lübnan’da silahsızlanma çağrılarının yapıldığı Hizbullah’tan üst düzey bir yetkili, İsrail Lübnan’dan çekilirse ve Lübnanlılara karşı saldırganlığına son verirse silahlar konusunu konuşmaya hazır olduklarını söyledi.



Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Hizbullah yetkilisi, Hizbullah’ın İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesi ve saldırılarını durdurması halinde silahlar konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile konuşmaya hazır olduklarını belirtti. Üç Lübnanlı kaynak, ocak ayında göreve geldikten sonra silahların kontrolü konusunda devlet tekeli oluşturulacağını söyleyen Avn’ın, Hizbullah ile mühimmatı konusunda yakın zaman için görüşmelere başlamak istediğini aktardı.



“İSRAİL LÜBNAN’DAN ÇEKİLİRSE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ”



İsmi verilmeyen üst düzey Hizbullah yetkilisi, Hizbullah’ın ulusal savunma stratejisi bağlamında silahlar konusunu görüşmeye hazır olduğunu ama bunun İsrail’in Lübnan’ın güneyinde halen askeri varlığını sürdürdüğü beş noktadan çekilmesine bağlı olduğunu anlattı. Yetkili, “Eğer İsrail beş noktadan çekilirse ve Lübnanlılara karşı saldırganlığını durdurursa Hizbullah silahlar meselesini görüşmeye hazır” ifadelerini kullandı.



Hizbullah’ın silahlar konusunda yapılacak olası görüşmelere yaklaşımı daha önce basına yansımazken, üç kaynak “siyasi hassasiyet” gerekçesiyle kimliklerinin paylaşılmaması koşuluyla açıklamada bulundu.



“SİLAHLARI ORDUYA TESLİM ETMEYİ DEĞERLENDİRİYORLAR”



İsrail ve İran destekli Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırı ve çatışmaları durdurmak için varılan ateşkes İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği topraklardan çekilmesini şart koşsa da İsrail anlaşmanın ortaya koyduğu süre dolmasına karşın güneydeki beş bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor. ABD’deki Donald Trump yönetimi ise Hizbullah’ın silahsızlanmasını talep ediyor.

Reuters, pazartesi günü, Irak’taki bazı İran destekli silahlı grupların Trump yönetimi ile tırmanan çatışma tehdidini savuşturmak için ilk defa silahsızlanmaya hazırlandığını yazmıştı. Hizbullah ise uzun süredir devam eden silahsızlanma çağrılarına karşı çıkıyor, silahların ülkeyi İsrail’e karşı korumak için hayati öneme sahip olduğunu söylüyordu. Hizbullah’ın “düşünce tarzına aşina” iki kaynak, Hizbullah’ın insansız hava araçları (İHA) ve tanksavar füzeleri de dahil olmak üzere Litani Nehri’nin kuzeyindeki en güçlü silahlarını orduya teslim etmeyi değerlendirdiğini iddia etti.



“CUMHURBAŞKANINA GÖRE KONU DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ”



Kaynaklara göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah’ın silahları ile ilgili meselenin diyalogla ele alınması gerektiğini, çünkü Hizbullah’ı güç kullanarak silahsızlandırma yönünde yapılacak herhangi bir teşebbüsün çatışmayı tetikleyeceğini düşünüyor. Lübnanlı bir yetkili, silahların devlet kontrolüne geçmesi üzerine çalışmaya başlamak üzere ilgili paydaşlar ile iletişim kanallarının açıldığını, bunun ordu ve güvenlik yetkililerinin Lübnan’daki otoritesini genişletmesinin ardından geldiğini belirtti.



Bunun Avn’ın politikasını uygulamak için bir adım olduğuna işaret eden yetkili, meselenin Hizbullah’ın “önemli bir müttefiki” olan ve farklılıkların giderilmesinde kilit rol oynayan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşüldüğünü aktardı.



“BAKANLAR, SİLAHSIZLANMA İÇİN TAKVİM GÖRMEK İSTİYOR”



Lübnan’daki Hizbullah karşıtı Lübnan Güçleri partisiyle bağlantılı bakan Kamal Shehadi de Reuters’a yaptığı açıklamada, pek çok Lübnanlı bakanın silahsızlanma ile ilgili bir takvim olmasını istediğini söyledi. Shehadi, iç savaş sonrası dönemdeki emsaline işaret ederek silahsızlanmanın 6 aydan daha fazla sürmemesi gerektiğini söyledi. Bakan, bir zaman çizelgesinin insanların hayatına mâl olan, ekonomiye zarar veren ve yıkıma yol açan saldırılardan korumanın tek yolu olduğuna dikkat çekti.

