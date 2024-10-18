Hizbullah: Çatışmada yeni bir tırmanma aşamasına geçildi

İsrail’in Hamas'ın son lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurmasının yankıları sürerken, Hizbullah’tan bölgede süren çatışmalara ilişkin açıklama geldi.

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada İsrail'in 70 binden fazla askeri ve yüzlerce askeri aracı cephe hatlarına yığdığı belirtilerek, "İsrail ordusu kendilerini ölümcül pusulara çeken yüzlerce Hizbullah savaşçısıyla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.



Hizbullah’ın Lübnan sınırının yanı sıra İsrail'in içindeki İsrail birliklerine yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarını artırdığı ifade edilen açıklamada, "Geçen ay işgalin başlamasından bu yana çıkan çatışmalarda yaklaşık 55 İsrail askeri öldürülürken, 500'den fazla İsrail askeri de yaralandı. Hizbullah 20 Merkava tankını, 4 askeri buldozeri ve 2 insansız hava aracını imha etti." denildi.

"Direnişin liderliğine uygun olarak, çatışmada yeni bir tırmanma aşamasına geçildiğini duyuruyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüne dair haberlere ise değinilmedi.

