Hizbullah doğruladı: Nasrallah'ın halefi Seyfettin öldürüldü

Hizbullah, İsrail saldırısında öldürülen Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Seyfettin'in de bir İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz saatlerde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Seyfettin'in öldürüldüğünü ileri sürmüştü.



Seyfettin, Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ı genel sekreter yardımcısı Naim Kasım ile birlikte yönetiyordu.

BİR SONRAKİ LİDER OLACAKTI

Seyfettin'in resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen resmi olarak bir sonraki genel sekreter olarak seçilmesi bekleniyordu.



Nasrallah'ın akrabası olan Seyfettin, örgütün askeri operasyonlarından sorumlu Cihad Konseyi'nde yer alıyordu. Aynı zamanda Hizbullah'ın mali ve idari işlerini denetleyen yürütme konseyinin de başkanıydı.



İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini, Bekaa Vadisi'nin doğusunu ve Beyrut'un güney banliyölerini vurmaya devam ediyor.