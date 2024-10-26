Hizbullah duyurdu: İsrail'de beş yerleşim bölgesi hedef alındı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarındaki Krayot'un dış mahalleleri de dahil olmak üzere beş yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırı açıklamasının ardından, İsrail ordusu da İran destekli gruba yönelik sınır ötesine 80 füze fırlatıldığını duyurdu.



Hizbullah yaptığı bir dizi açıklamada, Hayfa yakınlarındaki Krayot'un dış mahalleleri de dâhil olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki beş yerleşim bölgesine “roket salvosu” düzenlediğini iddia etti.



HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Hizbullah, İsrail'e ait bir hava üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Tel Aviv kentinin güneyindeki Tel Nof hava üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirti