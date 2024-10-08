Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: ABD, Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Ortadoğu'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Televizyondan yayınlanan konuşmasında Kasım, "ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kasım, İran'ın "uygun gördüğü şekillerde" direnişin yanında durmaya kararlı olduğunu söyledi.

"İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal" diyen Kasım, "Operasyonlarımız son günlerde arttı, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar bölgeden ayrılmaya zorlandı" diye ekledi.

Lübnanların yerinden edilmesinin ise "bir yük ve direniş için bir fedakârlık" olduğunu ifade etti.

Hizbullah ve Emel hareketinin birbiriyle uyumlu belirten Kasım, ateşkese varmak için Parlamento sözcüsü Nabih Berri'nin öncülük ettiği siyasi süreci desteklediklerini söyledi.

Kasım, "Bu, ilk kimin ağlayacağı savaşı. Biz ağlamayacağız. Hizbullah'ın komuta ve kontrolü hassasiyetle organize edilmiştir" dedi.