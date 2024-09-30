Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: Nasrallah'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi, Ortadoğu'da büyük bir gerilimi tetikledi.



Nasrallah'ın ölümünün yankıları sürerken, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ilk kez konuştu.

Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır" dedi.

Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda diğer direniş liderlerinin de hedef alındığını söyleyen Kasım, şunları ekledi:

"Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı."

İsrail'in katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ettiğini ifade eden Kasım, konuşmasına, "İsrail belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir" ifadeleriyle devam etti.

"ABD İSRAİL'İN SUÇ ORTAKLIĞINI YAPIYOR"

Kasım, Amerika'nın ise her türlü imkanla İsrail'e destek olduğunu ve İsrail'in suç ortaklığını yaptığına, sınırısız askeri desteğin yanı sıra İsrail'e her türlü ekonomik desteği sağladığına dikkat çekti.



"Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor" diyen Kasım, şunları söyledi:

"Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok fazla kayıp verdik. Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama biz ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle."

"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK"

Kasım, örgütün bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir. Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut."

"Gereken her şeyin" planlandığı gibi yapılacağını söyleyen Kasım, "Kayıplara karşı planlarımız var" diye ekledi.