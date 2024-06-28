Hizbullah ile anlaşma tartışmaları: İsrail güvenlik kabinesi karıştı

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında gerginlik sürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı  güvenlik kabinesinde Hizbullah'ın, güçlerinin tamamını Lübnan sınırından çektiği bir anlaşmanın "kabul edilebilir" olduğunu söylemesi tartışmalara neden oldu. Toplantıda Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 7 Ekim saldırıları konusunda Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye yüklendi. Halevi ise Smotrich'in “Bize sorumluluk dersi vermeyin. 6 Ekim'de uyuyanlar biz değildik.” ifadesi üzerine “Sözünü geri al” diye bağırdı.

Hizbullah ile anlaşma tartışmaları: İsrail güvenlik kabinesi karıştı

Haaretz gazetesine konuşan kaynaklara göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant dün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah ile muhtemel savaş senaryolarını ve anlaşma ihtimalini ele aldı.

Hizbullah ile tansiyonun düşürülmesi konusunda bir anlaşmanın şartlarını değerlendiren Gallant, Hizbullah güçlerinin sınırdan çekilmesini ihtiva edecek bir anlaşmanın "kabul edilebilir" olduğunu ifade etti.

 KARIŞTI

Ancak Gallant'ın açıklamaları kabine üyeleri arasında bağrışmaları beraberinde getirdi.

Kaynaklara göre, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gallant'a savaştan nasıl kaçınılabileceğini sorusunu yönelterek, Hizbullah ile bir anlaşmaya taraf olmadığı mesajı verdi.

Ben-Gvir'in çıkışına yanıt veren Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, "Savaşı kazansak dahi yine de anlaşma imzalamak zorundayız." dedi. Dermer'e cevap olarak Ben-Gvir, "Hizbullah'la bir anlaşma başka bir 7 Ekim'e yol açacak. Nazilerle anlaşma yapamazsınız. Kazandığımızda anlaşma yapacak kimse olmayacak ve bu iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Tartışmaya müdahale eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Kuzeydeki sakinlerimizin evlerine dönmesine olanak sağlayan bir anlaşmaya varılabilir." şeklinde konuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI, AŞIRI SAĞCI BAKANA BAĞIRDI

The Times of Israel'in haberine göre, toplantının ilerleyen saatlerinde aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, önceki toplantıda bakanların 7 Ekim saldırıları konusunda sorumluluk almaları gerektiği ifadelerini kullanan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye yüklendi.

Halevi, Smotrich'in “Bize sorumluluk dersi vermeyin. 6 Ekim'de uyuyanlar biz değildik.” ifadesi üzerine “Sözünü geri al.” diye bağırdı.

Gallant, bakanların, ordu komutanlarına yönelik bu tür "benzeri görülmemiş saldırılarını" kabul etmeyeceğini söyledi.

Smotrich ile Halevi arasındaki kavgaya taraf olmayı reddeden Netanyahu ise iki tarafın da açıklamalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 351 Hizbullah mensubu öldü.

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