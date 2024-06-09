Hizbullah, İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı ile Golan Tepeleri'nde yer alan iki askeri üssüne yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah, 'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattı üzerinde yer alan Ramsa askeri üssünün roketler ve güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan El Zaour askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail basını da Golan’daki saldırı nedeniyle askeri üs çevresinde yangın çıktığını bildirdi.

7 Ekim'den sonra Hizbullah ile İsrail güçleri arasında yükselen tansiyon, snon günlerde şiddetli saldırılara dönüştü. 

Karşılıklı saldırılarda, iki taraf da kayıplar verdi.

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