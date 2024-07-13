Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı: Sayı 368'e yükseldi

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2000 doğumlu "Mehdi Muhammed Hayreddin" adında Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Böylelikle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.
GERGİNLİK TIRMANIYOR
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
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