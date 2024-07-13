Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı: Sayı 368'e yükseldi

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı: Sayı 368'e yükseldi

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ile yaşanan çatışmalarda 2000 doğumlu "Mehdi Muhammed Hayreddin" adında Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylelikle, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 368'e yükseldi.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

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