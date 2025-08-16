Hizbullah: İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağız

Hizbullah lideri Naim Kasım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.



İç savaş uyarısı yaptı. Ordunun kendileriyle çatışmaya girmesi halinde Lübnan'da hayat kalmayacağını savundu.



Kasım, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma planlarına sert çıktı.



Lübnan'da İsrail işgali ve saldırıları sürdüğü müddetçe silah bırakmayacaklarını söyleyerek, "Direniş, saldırı devam ettiği ve işgal sürdüğü sürece silahlarını teslim etmeyecek. Bu İsrail-Amerikan projesine karşı koymak gerekirse, bedeli ne olursa olsun savaşacağız ve bu savaşı kazanacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.



Naim Kasım, Lübnan hükümetinin, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına atıfta bulundu.



Kasım, “Lübnan hükümeti, çıkabilecek her türlü çatışmadan tamamen sorumludur. Biz bunu istemiyoruz, ancak bunun için çalışanlar var. Lübnan hükümeti, olası herhangi bir iç çöküşten ve Lübnan’ın uğrayabileceği her türlü yıkımdan sorumludur.” dedi.



Naim Kasım, Hizbullah ve Emel hareketinin sokak gösterileri düzenleme planını müzakereler sürdüğü için şimdilik ertelediğini de belirtti.



Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah liderinin iç savaş tehdidinde bulunduğu açıklamalarını kabul edilemez olarak niteledi.