Hizbullah: İsrail ordusuyla çıkan çatışmalarda 3 üyemiz öldü

Hamas Hareketinden yapılan açıklamalarda, Bekaa'nın Zebud kasabası sakini Ali İbrahim Nasıruddin, Bekaa'nın Hermel şehrinden Ali Retib el-Cevheri ve Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesi sakinlerinden Ali Fevzi el-Ahras'ın İsrail ordusuyla çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.



Lübnan resmi ajansı NNA’nın dünkü haberinde, İsrail’e ait hava araçlarının Bekaa Vadisi'nde gün içerisinde 2’nci kez hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.



İkinci saldırının Bekaa Vadisi'nin Tel Vardin bölgesinde bir eve yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen haberde, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.



Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında herhangi açıklama yapılmamıştı.



Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 249 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.