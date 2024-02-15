Hizbullah: İsrail saldırıların bedelini ödeyecek

Lübnan'daki kaynaklar, İsrail'in çarşamba günü geç saatlerde Nabatiye şehrine düzenlediği saldırıda üçü çocuk yedi kişinin öldüğünü söyledi.



Daha önce de sınırdaki el-Sawana köyünde bir kadın ve iki çocuğu öldürülmüştü.



Hizbullah üyesi Hasan Fadlallah, "Düşman bu suçların bedelini ödeyecek. Örgüt, halkını savunma meşru hakkını kullanmaya devam edecektir." diye konuştu.



İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışma, Gazze savaşına paralel olarak devam ediyor ve ağır silahlı düşmanlar arasında filizlenebilecek bir savaş riskine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.



Her iki taraf da topyekün bir savaş istemediklerini ve çatışmanın büyük ölçüde sınıra yakın bölgelerle sınırlı kaldığını söyledi.



Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nabatiye'ye yapılan saldırının İsrail'in gerilimi tırmandırdığını gösterdiğini ancak yazılı olmayan "angajman kuralları"nı ihlal etmediğini olduğunu söyledi.

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