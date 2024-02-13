Hizbullah, İsrail saldırılarında 5 üyesini daha kaybetti

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü yayınladığı üç ayrı bildiride İsrail saldırılarında kaybettiği üyelerinin isimlerini açıkladı.



İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Talusa ve Belida ile El-Hiyam'da bir gözetleme noktasını vurduğunu duyurdu.



Hizbullah daha önce Marun el-Res bölgesinde bir araç içindeki örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda iki üyesinin öldüğünü açıklamıştı.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabında Lübnan'ın güneyindeki Adise ve el-Hiyam bölgelerinde çeşitli altyapı sistemlerinin yıkıldığını açıkladı.



Lübnan Resmi Haber Ajansı'na göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Lübnan'ın güneyinde Bint Cebil Hastanesi yakınlarında bir aracı vurdu.



7 Ekim'den beri İsrail'in sürdürdüğü ağır bombardımanla birlike İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki sınır gerilimi artarak devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin