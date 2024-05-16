Hizbullah, İsrail yerleşim birimine "ilk defa" SİHA ile saldırdı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe "ilk defa" silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail yerleşim birimine "ilk defa" SİHA ile saldırdı

Hizbullah, 'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefe "ilk defa" silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırdığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefin vurulduğu ifade edildi.

İki adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA'yla, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah, SİHA saldırısı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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