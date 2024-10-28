Hizbullah, İsrail'de bir askeri üssü ve dokuz yerleşim yerini vurdu

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken, Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor. İsrail'de bir askeri üs ile dokuz yerleşim yerini hedef aldığını duyuran Lübnan Hizbullahı, füze ve İHA'lar kullandığını bildirdi.

Hizbullah, İsrail'de bir askeri üssü ve dokuz yerleşim yerini vurdu

Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi. 

Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İnsansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı.

Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi. 

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki dokuz yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. 

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