Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya güdümlü füzeyle saldırdı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasının güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Hedefin tam isabetle vurulduğu ifade edilen açıklama, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

