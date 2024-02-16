Hizbullah İsrail'e "intikam" mesajı verdi

Hizbullah hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayınladı.



Çok sayıda sivilin öldürüldüğü saldırıların kasıtlı olduğunu bildiren Hİzbullah, "Düşman, güney Lübnan'da sivil ölümlerinden kaçınabilirdi" dedi.

Açıklamada ayrıca "Bu saldırganlığa yönelik yanıt, direnişi artırmak olacaktır. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldüren İsrail saldırganlığı 'kana kan' olacak" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, önceki gün Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı.



Bu sabah ise İsrail güçlerince Lübnan'a düzenlenen saldırıda, 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

