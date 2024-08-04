Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı

Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket ateşledi. Roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi. Bir kısmının ise İsrail'in kuzeyinde düştüğü ve yangına neden olduğu öne sürüldü.

Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. 

'ın güneyinden 'e doğru onlarca roket fırlatıldı. 'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

Bir kısmının ise İsrail'in kuzeyinde düştüğü ve yangına neden olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.

Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı - 1

HİZBULLAH'TAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise 'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, saldırının 'in dün 'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hizbullah İsrail'i hedef aldı: Lübnan'dan çok sayıda roket fırlatıldı - 2

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren , kuzey sınırında da Hizbullah'ı ile çatışıyor.

ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

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