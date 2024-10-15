Hizbullah: İsrail'i topraklarımızdan atacağız

Lübnan'daki Hizbullah hareketinin iki numaralı ismi olarak anılan Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'e yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.



Kasım, "Geçen hafta, İsrail'in acı hissetmesi için yeni bir hesap yaptık." diye konuştu.



Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının meşruiyetini vurgulayan Kasım, "İsrail Lübnan'da herhangi bir yere saldırdığında biz de İsrail'de herhangi bir yere saldırma hakkına sahibiz. İsrail'in merkezini, kuzey ve güneyini hedef alacağız. Çünkü dengeyi onlar bozdu, bu kapıyı onlar açtı." ifadelerini kullandı.



"BOĞAZLARINDAN TUTUP YUVALARINA GERİ GÖNDERECEĞİZ"

İsrail'in her şeyi yok etmek istediğini vurgulayan Kasım, "İşgal Filistin ile sınırlı kalmıyor, suç işlerken ABD'den tam destek alıyorlar. İsrail'e karşı tek yol direniş. Size müjde veriyorum onların boğazlarından tutup yuvalarına geri göndereceğiz. Artık destek değiliz, doğrudan savaştayız. İsrail bugün hem bize hem Gazze'ye saldırıyor." diye konuştu.

Tek çözümün ateşkes olduğunu belirten Kasım koşullar sağlanmadığı sürece, "İsrail ordusunu, merkezlerini ve kışlalarını hedef almaya odaklanacağız." dedi.

"ORDUNUZA DEĞİL GÖRDÜKLERİNİZE İNANIN"

Savaş devam ederse 2 milyon İsraillinin hayatının tehlikeye gireceğini belirten Kasım, "Eğer anlaşabilirsek vatandaşları Kuzey'e dönebilir. İsraillilere sesleniyorum, ordunuza değil kendi gözlerinize inanın. Efsane gücünüz Gazze'de bir yıldır hiçbir şey yapamadı." dedi.

